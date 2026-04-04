كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

يأتي يوم اليتيم في أول جمعة من إبريل من كل عام ليذكّرنا بقيمة الرحمة والرعاية.... عرف العالم نماذج إنسانية عظيمة كان لليُتم دور في تشكيلها.... من أسمى هذه النماذج النبي محمد ﷺ، أعظم يتيم في التاريخ البشري.... وُلد يتيماً ولم يرَ أباه، ثم فقد أمه في سنٍ صغيرة فأصبح عجياً، فعاش تجربة اليُتم والفقد بكل معانيها.... ومع ذلك، لم يكن اليُتم في حياته نقصاً، بل كان بداية لصياغة قلبٍ امتلأ بالرحمة، وشخصيةٍ أعطت للعالم ما فقدته بكل قوة وعطاء وحب عميق.

لقد انعكس هذا اليُتم بوضوح في رسالته، فكان من أكثر الناس عنايةً بالأيتام والدعوة إلى الإحسان إليهم، والحثّ على كفالتهم والرفق بهم ورعايتهم.... كثرت أحاديثه عن كفالة اليتيم، وعبرت كلماته عن مدى إكرام الله لمن يكرم اليتيم.... من أشهر هذه الأحاديث، حديث البخاري من حديث سهل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّج بينهما شيئاً.... ومن هنا نتعلم حب الأطفال والإحسان إليهم ورعايتهم، لأن اليتيم يكون طفلاً دائماً، حيث أن لقب اليتيم يُطلق شرعاً على الطفل الذي فقد أباه ولم يبلغ الحلم بعد، قال ﷺ: "لا يتم بعد احتلام".

نتعلم أيضاً مبدأً من سلوكه ﷺ مع الأيتام، أن فاقد الشيء يعطيه وبقوة لغيره.... حيث تحوّل ألمه الشخصي بالفقد والحرمان إلى مبدأ إنساني عظيم، يُعلّم أن المعاناة يمكن أن تكون منبعاً للخير، وأن من ذاق الحاجة أقدر على فهمها في غيره.

لقد أصبح النبي محمد نموذجاً يُحتذى به، ليس فقط في القيادة والدعوة، بل في الرحمة والإنسانية.... ومن هنا، يمكن القول إنه أعظم يتيم في التاريخ، لأن تجربته لم تغيّر حياته فقط، بل غيّرت وجه الإنسانية، وجعلت من رعاية اليتيم رسالة خالدة تتجاوز الزمان والمكان.... وعمل إنساني في الدنيا يكون من أعظم أسباب رضا الله ودخول الجنة في الآخرة.

