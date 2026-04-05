قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إغلاق موقع ماسنجر في 16 أبريل.. تفاصيل القرار وأهم 5 بدائل متاحة

إغلاق موقع ماسنجر في 16 أبريل.. تفاصيل القرار وأهم 5 بدائل متاحة
إغلاق موقع ماسنجر في 16 أبريل.. تفاصيل القرار وأهم 5 بدائل متاحة

أعلنت شركة Meta عن إيقاف الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق Facebook Messenger بدءًا من 16 أبريل 2026، في خطوة جديدة ضمن توجهها لإعادة تنظيم خدمات المراسلة ودمجها بشكل أوسع داخل منصة Facebook.

ماذا سيحدث بعد الإغلاق؟

بحسب ما أوضحته الشركة، فإن التغيير يشمل:

  • توقف موقع Messenger.com بشكل كامل
  • تحويل المستخدمين تلقائيًا إلى صفحة الرسائل داخل فيسبوك
  • استمرار عمل تطبيق ماسنجر على الهواتف الذكية دون أي تغييرات

من الأكثر تأثرًا بالقرار؟

التأثير الأكبر سيكون على المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر عبر المتصفح فقط، خاصة:

  • من لا يملكون حسابات نشطة على فيسبوك
  • من يستخدمون الموقع الإلكتروني فقط للدردشة

حيث سيُطلب منهم تسجيل الدخول عبر فيسبوك للوصول إلى المحادثات وإدارتها.

هل هناك خطر على المحادثات؟

لن تؤثر الخطوة على المحادثات في حال كان المستخدم مرتبطًا بحساب فيسبوك، لكن:

  • المستخدمون غير المرتبطين بحساب قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى سجل الرسائل عبر الويب
  • إدارة المحادثات ستصبح مرتبطة بشكل مباشر بمنصة فيسبوك

تحول استراتيجي داخل “ميتا”

يأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة تغييرات أجرتها الشركة، منها:

  • إيقاف تطبيقات ماسنجر المستقلة على أجهزة الكمبيوتر
  • دمج خدمات الرسائل تدريجيًا داخل فيسبوك
  • إعادة توحيد أدوات التواصل بدل فصلها في تطبيقات مستقلة

تاريخ ماسنجر.. من تطبيق مستقل إلى دمج شامل

بدأت الخدمة عام 2008 تحت اسم “فيسبوك شات”، ثم تحولت إلى تطبيق مستقل في 2011.
وفي 2014 تم تعزيز استقلاليته بإزالة الرسائل من فيسبوك، قبل أن تعود الشركة لاحقًا إلى سياسة الدمج، وصولًا إلى إعادة توحيد الخدمة داخل فيسبوك في 2023.

ردود فعل المستخدمين

أثار القرار حالة من الجدل بين المستخدمين، خاصة:

  • الذين يفضلون استخدام ماسنجر بعيدًا عن فيسبوك
  • مستخدمي نسخة الويب بشكل أساسي
  • من قاموا بتعطيل حساباتهم على المنصة

أفضل بدائل ماسنجر بعد القرار

مع اقتراب موعد الإغلاق، برزت عدة تطبيقات بديلة يمكن الاعتماد عليها:

  • Telegram: يقدم محادثات سريعة ومكالمات صوتية ودعمًا متعدد الأجهزة
  • Viber: منصة مراسلة ومكالمات شائعة مع استخدام واسع للشركات
  • Signal: يركز على الخصوصية والتشفير القوي
  • JustCall: مناسب لفرق العمل وخدمات العملاء
  • Brief: يجمع بين التواصل وإدارة المهام
