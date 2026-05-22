قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : تولى آرون لوكاس نائب جابارد منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة أول يوليو
سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الجمعة.. اخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق
مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري
مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها
استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم
بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026
رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور
أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة
تركي آل الشيخ عن العلاقات المصرية - السعودية: لن نكون إلا معاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر يستعد بوفد رفيع للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي

هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للمشاركة بوفد رسمي رفيع المستوى في فعاليات الدورة الـ(114) لمؤتمر العمل الدولي التابع لـ منظمة العمل الدولية، والمقرر انعقاده بمدينة جنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو المقبل، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة، لبحث مستقبل العمل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق التوظيف العالمي.

وأكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام وعضو الوفد الرسمي، أن المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه عالم العمل تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تداعيات الأزمات السياسية والتغيرات المناخية التي أعادت تشكيل أنماط الوظائف وبيئات العمل حول العالم.

الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي 

وأوضح المهيري، أن مصر تشارك في المؤتمر وهي تحمل أجندة متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى ما وصفه بـ”الغطاء الاجتماعي” الذي وفرته الدولة لهذه الفئات، وفي مقدمتها المنح التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال الأخيرة.

وأضاف أن قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية يمثلان حجر الأساس في منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، لافتاً إلى أن تشريع التأمينات الجديد تضمن تحمل الدولة نسبة صاحب العمل لصالح العمالة غير المنتظمة، بما يعادل 12%، في خطوة تستهدف دمج تلك الفئة داخل مظلة التأمين الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لها.

وأشار إلى أن الوثائق التحضيرية للمؤتمر تركز على عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وضمان ما يسمى بـ”السيادة البشرية” داخل المنظومة الرقمية، إلى جانب قضايا الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر وتأثير التغيرات المناخية على الصحة والسلامة المهنية.

كما يناقش المؤتمر سبل خلق فرص عمل مستدامة في قطاعات الطاقة المتجددة، وهي الملفات التي قال المهيري إن مصر تعمل على تنميتها من خلال شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز نظم الحماية الاجتماعية لعمال المنصات الرقمية والاقتصاد غير الرسمي.

وشدد على أن المؤتمر يسعى كذلك إلى مراجعة اتفاقيات العمل الدولية بما يتناسب مع أنماط التوظيف الجديدة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، وتقليص الفجوة بين نظم التعليم التقليدية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي والأخضر، مع التركيز على تمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة من فرص عمل متكافئة.

ومن بين التوصيات المنتظر طرحها خلال المؤتمر، إطلاق “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، لدعم دمج البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية الدولية، إلى جانب التوسع في برامج إعادة التأهيل والتدريب التحويلي للعمال المعرضين لفقدان وظائفهم بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على اعتبار الصحة والسلامة المهنية حقا أساسيا لا يقبل التفاوض في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة.

مؤتمر العمل الدولي مؤتمر العمل الدولي بجنيف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منظمة العمل الدولية الذكاء الاصطناعي التغيرات المناخية القطاع الخاص عيد العمال عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

فريضة الحج

ما شروط وجوب فريضة الحج؟.. وزير الأوقاف السابق يوضح

الصيام

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

وزير الأوقاف

عمر حافل بخدمة الإسلام .. وزير الأوقاف ينعى محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

أسهل وألذ أكلات عيد الأضحى .. 4 قطع لحم مثالية للشوى

أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء

كيف تتخلص منه؟.. أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع

أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد