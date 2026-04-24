اتحاد العمال: ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ودليلًا راسخًا على أن هذا الشعب العظيم لم يعرف الانكسار، وأن إرادته كانت دائمًا قادرة على تحويل التحديات إلى انتصارات.

وتقدّم اتحاد العمال بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الوطنية التي استعادت فيها مصر أرضها وسيادتها، وكتبت بدماء أبنائها ملحمة خالدة من الفداء والتضحية.

وأكد اتحاد العمال أن هذه الذكرى لم تكن مجرد احتفال، بل كانت تجديدًا لعهد ثابت لا يتغير: عهد الحفاظ على الوطن، وصون مقدراته، والمضي بثبات في معركة البناء والتنمية، التي لم تقل أهمية عن معارك التحرير.

وأعلن عمال مصر، من مواقع العمل والإنتاج، أنهم كانوا في طليعة الصفوف، سندًا للدولة، وداعمين لقيادتها السياسية، وحائط صد في مواجهة كل محاولات التشكيك أو النيل من استقرار الوطن.

وتوجه اتحاد العمال بتحية إجلال لشهدائنا الأبرار الذين صنعوا بدمائهم هذا المجد، وتحية تقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين واصلوا حماية الأرض والعِرض بكل شرف وبسالة.