قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بسبب خلاف بشأن الإنفاق العسكري
جيش الاحتلال: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان
بعيدا عن باكستان.. ترامب يختار هذه الدولة لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران
نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في بني سويف
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدور كتاب « يسرا.. حدوتة مصرية » للكاتب هاني سامي

غلاف كتاب يسرا.. حدوتة مصرية
غلاف كتاب يسرا.. حدوتة مصرية

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع كتاب « يسرا.. حدوتة مصرية » للكاتب الصحفي والروائي هاني سامي، والذي يتناول جوانب متعددة من المسيرة الفنية والإنسانية للفنانة يسرا، إحدى أبرز نجمات الفن العربي على مدار عقود


ويؤكد المؤلف أن الكتاب لا يقدم سيرة ذاتية بالمعنى التقليدي، بقدر ما يسعى إلى رصد ملامح من رحلة استثنائية صنعت حضورًا فنيًا وإنسانيًا متواصلًا، وجعلت من يسرا نموذجًا لنجمة حافظت على مكانتها وتأثيرها عبر أجيال متعاقبة.

كتاب يسرا.. حدوتة مصرية 

ويتوقف الكتاب عند عدد من المحطات والتجارب التي أسهمت في تشكيل شخصية الفنانة ومسيرتها، مستعرضًا عوامل النجاح والتحولات التي صاحبت رحلتها منذ البدايات وحتى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في المجال الفني العربي، فضلًا عن حضورها في العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي


وعن اختيار عنوان الكتاب، أوضح هاني سامي أن «يسرا.. حدوتة مصرية» بدا الأقرب للتعبير عن طبيعة العمل ومضمونه، باعتبار أن مسيرة الفنانة تمثل حكاية إنسانية وفنية ممتدة تستحق التوثيق والقراءة، كما يحمل العنوان دلالة فنية مرتبطة بالفيلم المعروف الذي جمع يسرا بالمخرج الراحل يوسف شاهين ويحمل الاسم نفسه .

وأشار المؤلف إلى أن الكتاب لا يقتصر على استعراض النجاحات والمحطات المضيئة في حياة الفنانة، بل يتناول كذلك جوانب إنسانية أقل شهرة، متوقفًا عند فترات من التحديات والصعوبات التي واجهتها في مراحل مختلفة من حياتها، وما رافقها من صراعات وتجارب أسهمت في تشكيل شخصيتها ومسيرتها المهنية


ومن سطورة مقدمة الكاتب قال " هذا الكتاب لا ينشغل بعدد الأعمال ولا يسعى إلى أرشفة كاملة ، بل يحاول أن يقرأ ما بين السطور كيف تُبنى الاستمرارية وكيف يتحول الحضور إلى قيمة تتجاوز اللحظة إنها محاولة لفهم علاقة الفنان بزمنه وعلاقة الجمهور بما يراه من نفسه على الشاشة ،هنا تصبح يسرا أكثر من اسم فني تصبح علامة لزمن كامل بكل تحولاته وتناقضاته ، حضورها لا يقوم على الصخب بل على التراكم وعلى قدرة نادرة على البقاء داخل الذاكرة دون ادعاء كأنها تكتب سطرًا ممتدًا في حكاية تتوازن بين الحلم والواقع دون أن تنحاز بالكامل لأي منهما

 وهنا تبدأ الحكاية لا بوصفها سيرة بل كحدوتة مصرية تتكشف على مهل وتمنح قارئها مساحة للاكتشاف كأننا لا نقرأها فقط بل نقترب منها حتى نجد أنفسنا داخلها وربما في نهاية هذا الاقتراب لا نبحث عن إجابة مباشرة لسؤال لماذا يسرا لأن الإجابة تكون قد تشكلت بهدوء بين السطور واستقرت في إحساس يصعب اختصاره في كلمات قليلة مثل تلك التي بين ايدي القارىء ". 

يسرا هاني سامي الفنانة يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

ترشيحاتنا

سعر الدولار

ارتفع 17 قرشا .. سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم

رئيس حماية المستهلك

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 12 طنا من زيوت السيارات المغشوشة في الدقهلية

وزير المالية

المالية تعلن مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابر 6 أشهر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد