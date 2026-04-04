الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. تقديم الساعة 60 دقيقة

عبد الفتاح تركي

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر .. يترقب عدد كبير من المواطنين في مصر معرفة موعد انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026، خاصة مع اقتراب الموعد الرسمي لتغيير الساعة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مواعيد العمل والحياة اليومية، إذ يساهم التوقيت الصيفي في إطالة ساعات النهار، مما يمنح الأفراد فرصة أكبر لإنجاز المهام المختلفة خلال اليوم الواحد .

وتزايدت معدلات البحث مؤخرًا حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، في ظل رغبة الكثيرين في الاستعداد المسبق لضبط ساعاتهم وتجنب أي ارتباك في المواعيد، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الدقة الزمنية في العمل.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر رسميًا

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لمواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر يوم الجمعة 24 أبريل المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار في مختلف الأنشطة اليومية.

وينص القانون على أن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام ميلادي، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الرسمي المعمول به، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتوحيد مواعيد العمل في مختلف القطاعات.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في إطار توجهات الدولة نحو تقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يساعد تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة على الاستفادة من ضوء الشمس لفترة أطول، ما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الكهربائية خلال ساعات المساء.

كما يساهم التوقيت الصيفي في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، من خلال إتاحة وقت أطول خلال النهار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية اليومية، سواء في المؤسسات أو لدى الأفراد.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

تم تحديد يوم الجمعة ليكون موعدًا رسميًا لتطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي، نظرًا لكونه يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، وهو ما يساعد على تقليل فرص حدوث أخطاء أو ارتباك في المواعيد نتيجة تغيير الساعة.

ويمنح هذا الاختيار المواطنين فرصة كافية للتأقلم مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل، بما يضمن انتظام سير العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة دون تأثير سلبي.

كيفية ضبط الهاتف على التوقيت الصيفي 2026

تعتمد معظم الهواتف الذكية الحديثة على التحديث التلقائي للوقت، حيث تنتقل تلقائيًا إلى التوقيت الصيفي بمجرد حلول الساعة 12 00 منتصف الليل في يوم التطبيق الرسمي، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

ومع ذلك، قد تحتاج بعض الأجهزة إلى ضبط يدوي، وهو ما يمكن القيام به بسهولة من خلال إعدادات الهاتف، لضمان توافق الساعة مع التوقيت الجديد وتفادي أي أخطاء في المواعيد.

خطوات ضبط التوقيت الصيفي على هواتف iPhone

يمكن لمستخدمي هواتف iPhone ضبط التوقيت الصيفي بسهولة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار «التاريخ والوقت”، وبعد ذلك تفعيل خيار «تعيين تلقائيًا”، ليتم ضبط الساعة بشكل تلقائي وفق التوقيت الرسمي دون تدخل إضافي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

خطوات ضبط التوقيت الصيفي على هواتف Android

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف Android، فيمكن ضبط الساعة من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار «التاريخ والوقت”، وبعدها تفعيل خيار «التحديث التلقائي للوقت”، ليتم تحديث الساعة تلقائيًا بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي 2026 وتأثيره على الحياة اليومية

يساهم التوقيت الصيفي في تغيير نمط الحياة اليومية بشكل ملحوظ، حيث تمتد ساعات النهار لفترة أطول، ما يمنح الأفراد فرصة أكبر لممارسة الأنشطة المختلفة سواء العملية أو الترفيهية، كما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة المسائية.

ويظل الالتزام بضبط الساعة في الموعد المحدد أمرًا ضروريًا لتجنب أي تعارض في المواعيد، خاصة في الأعمال التي تعتمد على الدقة في التوقيت مثل المواصلات والقطاعات الخدمية المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

LG

هاتف LG القابل للتمدد.. مشروع ملغى يكشف عن ابتكار سبق زمنه

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد