ظبط ساعتك.. عودة التوقيت الصيفي في مصر خلال أيام

تصدر موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026 محرك البحث، حيث تزايدت معدلات بحث المواطنين، تزامنا مع اقتراب موعد تغيير الساعة لبدء التوقيت الصيفي في مصر 2026، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن موعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي رسميا، الذي بدأ صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

و مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبداية الصيف، يستعد المواطنون لضبط الساعة للتوقيت الصيفي وتقديمها 60 دقيقة.

تطبيق التوقيت الصيفي

طبقا للقانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتنظيم استخدام الموارد.

مواعيد غلق المحال التجارية

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع على أن تكون مواعيد غلق المحال العامة، والمراكز التجارية والمطاعم، وغيرها، أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الحادية عشرة مساءً، بدلا من التاسعة مساءً، وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.