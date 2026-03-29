تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال هذه الفترة بمعرفة موعد تغيير الساعة وتقديمها 60 دقيقة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي والعودة مجددًا إلى التوقيت الصيفي لعام 2026، وذلك وفقًا للقانون المنظم لهذا الإجراء.

موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي 2026

ويحرص الكثيرون على متابعة التفاصيل الكاملة المتعلقة بموعد تغيير الساعة، نظرًا لتأثيره المباشر على مواعيد العمل والدراسة ومختلف أنماط الحياة اليومية، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 1 مايو.
 

التوقيت الشتوي

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ليصبح التوقيت عند منتصف الليل هو 11 مساءً بدلًا من 12.

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية تهدف إلى التكيف مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، على أن يستمر هذا النظام حتى نهاية أبريل 2026.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، فإن مدة التوقيت الشتوي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة.

ويبدأ التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وهو ما يعني أن العمل بالتوقيت الشتوي الحالي سيظل مستمرًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تغيير.
 

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

بحسب نص القانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي رسميًا عند منتصف ليل يوم الخميس 30 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحًا.

ومع دقات الساعة الأولى من يوم الجمعة 1 مايو 2026، يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي؟

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية وحياتية، من أبرزها:

  • الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال فصل الصيف
  • تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة
  • دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية
  • إتاحة وقت أطول للأنشطة الترفيهية والمسائية

كما يساهم في تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع طول ساعات النهار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية.
 

فوائد لا يعلمها كثيرون عن التوقيت الصيفي

لا يقتصر تأثير التوقيت الصيفي على توفير الطاقة فقط، بل يمتد إلى:

  • تحسين نمط الحياة اليومية وزيادة النشاط
  • تعزيز الحركة التجارية في المساء
  • تشجيع ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية
  • تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

  1. مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:
  2. ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي
  3. التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات
  4. مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا
  5. استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة
موعد تغيير الساعة موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي 2026 متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026 التوقيت الصيفي

