الفيومي: التوقيت الصيفي قد يساهم في ترشيد الطاقة وقرار إغلاق المحال يأتي لمتابعة تداعيات الحرب

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه منذ عامين تم العمل على تطبيق "التوقيت الصيفي" من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء هي الجهة المنوطة والمسؤولة عن تحديد ما إذا كان التوقيت الصيفي قد أسهم في الترشيد أم لا.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه لا بد أن نكون خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لا يمكنه التعليق على قرار الحكومة بإغلاق المحال في التاسعة مساءً، مشيرًا إلى أن القرار مؤقت لمدة شهر لمتابعة تداعيات الحرب في المنطقة.

وتابع أن وزيرة التنمية المحلية لديها دراية كاملة بمعوقات قانون التصالح، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على القانون.