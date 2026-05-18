وكيل تعليم الجيزة يلتقي أولياء الأمور المعترضين على تأخر تسكين أبنائهم بالمدارس التجريبية

التقى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعض أولياء الأمور المعترضين على تنسيق القبول بمدارس اللغات الرسمية التجريبية، بسبب بعد المسافة على أطفالهم وكذلك التأخر في تسكين أبنائهم بالمدارس مع انتهاء العام الدراسي.

وطالب أولياء الأمور، بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإعادة النظر في درجات القبول خاصة مع انتهاء العام الدراسي وعدم تسكين أبنائهم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية تعمل وفق ضوابط ومعايير محددة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما سيتم فحص ودراسة جميع الشكاوى، بما يحقق مصلحة الطلاب مع تطبيق مبدأ العدالة والشفافية التامة في إجراءات التنسيق.