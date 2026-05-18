التصدي بكل حسم.. استرداد 920 فدانًا من أراضي الدولة بأطفيح في الجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الحاسم للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التابعة لجهات الولاية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من الموجة الـ٢٩ لإزالة التعديات، حفاظًا على حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات الت عن استرداد 920 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بوحدة القبابات في مركز ومدينة أطفيح وذلك بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة التعمير جهة الولاية ومجلس مدينة أطفيح والوحدة المحلية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم استرداد نحو 580 فدانًا خلال اليوم الأول من الحملات، أعقبها استرداد 340 فدانًا أخرى من الأراضي مع تنفيذ إزالة للمباني غير المأهولة المقامة بالمخالفة على الأراضي المستردة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، مع عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل حزم في هذا الملف الحيوي.