موعد التوقيت الصيفي 2026

يبحث المواطنون في مصر خلال الفترة الحالية عن الموعد الرسمي لتقديم الساعة 60 دقيقة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، وفقا للقانون المنظم لذلك.

التوقيت الصيفي 2026

موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي 2026

ونظرا لتأثيره المباشر على مواعيد العمل والدراسة والحياة اليومية، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، لتصبح 1:00 صباحا، وذلك مع بداية يوم الجمعة 1 مايو 2026.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025 في ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ليبدأ التطبيق فعليا اعتبارا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم آلية تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي في مصر، على أن ينتهي العمل به يوم الخميس 30 أبريل 2026.

الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي

بحسب نص القانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

وبناء على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، لتبدأ مباشرة مع أولى دقائق الجمعة 1 مايو 2026 مرحلة التوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

التوقيت الصيفي 2026

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدد من الفوائد الاقتصادية والحياتية، من أبرزها:

الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف

خفض استهلاك الكهرباء والطاقة

تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية

إتاحة وقت أطول للأنشطة اليومية والمسائية

كما يسهم في تحسين تنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية، من خلال التوافق مع طول ساعات النهار.

التوقيت الصيفي 2026

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، ينصح باتباع بعض الإجراءات لتفادي أي ارتباك، منها:

ضبط الساعات على الأجهزة المختلفة قبل الموعد الرسمي

التأكد من تحديث التطبيقات والخدمات الإلكترونية

مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقا

استغلال ساعات النهار الممتدة في الأنشطة المفيدة

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي في إطار جهود الدولة لتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتنظيم الوقت، بما ينعكس إيجابيا على مختلف جوانب الحياة اليومية.