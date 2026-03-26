قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق
عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق
عبد الفتاح تركي

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر .. تصدر موعد عودة التوقيت الصيفي 2026 قوائم البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بداية فصل الربيع رسميًا يوم 21 مارس 2026، وهو الفصل الذي يستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى البحث عن موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي وبداية فصل الصيف رسميًا.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

حددت الحكومة موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، وهو ما يوافق يوم 24 أبريل 2026.

واقرأ أيضًا:

وبحسب القرار، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع منتصف ليل يوم الجمعة، بحيث عندما تدق الساعة 12 بعد منتصف الليل، يتم تحويل التوقيت مباشرة ليصبح 01: 00 صباحًا، وهو الإجراء الذي يعيد العمل بنظام التوقيت الصيفي المعتمد.

تفاصيل تغيير الساعة رسميا

يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم التوقيت الرسمي للدولة بمقدار ساعة واحدة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل اليومية والخدمات المختلفة، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الجديد فور تطبيق القرار دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من المواطنين سوى ضبط ساعاتهم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة خلال فترات المساء، وهو الهدف الرئيسي من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد بداية فصل الصيف 2026 رسميا

يبدأ فصل الصيف رسميًا يوم السبت 21 يونيو، ويستمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة و37 دقيقة، ليكون بذلك أحد أطول فصول العام من حيث عدد الساعات، ويتميز بارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي قبل بداية فصل الصيف بفترة زمنية، بما يساعد على التكيف التدريجي مع التغيرات المناخية وطبيعة اليوم الأطول.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة؟

اختارت الحكومة يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي لكونه يوم إجازة رسمية في معظم القطاعات، وهو ما يسهم في تقليل أي ارتباك محتمل في مواعيد العمل أو الدراسة، ويمنح المواطنين فرصة كافية لضبط ساعاتهم والاستعداد للعمل بالتوقيت الجديد دون تأثير على سير الحياة اليومية.

خطوات ضبط هواتف الأندرويد على التوقيت الصيفي

يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد ضبط أجهزتهم بسهولة لتحديث التوقيت بشكل تلقائي من خلال الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى إعدادات الهاتف.
  • اختيار إعدادات إضافية أو Additional setting.
  • الانتقال إلى خيار الوقت والتاريخ Date and Time.
  • تفعيل التحديث التلقائي للوقت والتاريخ.
  • الضغط على حفظ أو Save لتطبيق التغييرات.

خطوات ضبط هواتف iPhone على التوقيت الصيفي

كما يمكن لمستخدمي هواتف iPhone تحديث التوقيت بسهولة من خلال الخطوات الآتية:

  • فتح إعدادات الهاتف.
  • الدخول إلى الإعدادات العامة.
  • اختيار التاريخ والوقت.
  • تفعيل خيار التعيين تلقائيًا.
  • وبعد تنفيذ هذه الخطوات يتم تحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الرسمي الجديد دون الحاجة إلى تعديل يدوي.
أهمية التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة

يعد التوقيت الصيفي أحد الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يساعد تقديم الساعة على تقليل استخدام الإضاءة خلال ساعات المساء، ما ينعكس بشكل إيجابي على استهلاك الطاقة.

كما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الكهرباء، ما يجعله جزءًا من خطة أوسع لإدارة الطاقة بشكل مستدام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

