موعد التوقيت الصيفي 2026 وإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

يستعد المواطنون في مصر لاستقبال فصل الصيف، مع متابعة دقيقة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، نظرًا لأهميته في تنظيم الحياة اليومية وضبط مواعيد العمل والدراسة، خاصة مع اقتراب أشهر الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

موعد بدء التوقيت الصيفي

وفقًا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويوافق هذا الموعد لعام 2026 يوم 24 أبريل. وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند بدء العمل بالنظام الجديد، ليتمكن المواطنون والقطاعات المختلفة من الاستفادة القصوى من ضوء النهار الطبيعي.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاتورة الكهربائية، حيث يساعد تقديم الساعة في تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال النهار، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية.

تنظيم مواعيد المحلات والمطاعم

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم، حيث يتم إغلاق جميع المحال الساعة 9 مساءً ابتداءً من 28 مارس ولمدة شهر، مع مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً.

كما شمل القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وتطبيق غلق الحي الحكومي بالكامل عند الساعة 6 مساءً، كجزء من خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة في مختلف الأماكن الحكومية والتجارية.

الهدف من الإجراءات

تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وكفاءة استهلاك الطاقة، مع تعزيز الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي لتقليل الاعتماد على الإضاءة الكهربائية خلال ساعات النهار. كما تسهم هذه الخطوات في خفض النفقات العامة للدولة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية والبيئية لمصر.

يأتي كل ذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتحسين جودة الحياة، وضمان سير الأعمال في القطاعات المختلفة بطريقة منتظمة، مع مراعاة الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية.