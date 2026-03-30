موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وموعد تغيير الساعة .. يواصل المواطنون في مصر البحث بشكل مكثف عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل، حيث يمثل هذا التوقيت أحد أبرز التغييرات السنوية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية ومواعيد العمل والنشاطات المختلفة، خاصة مع انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق النظام الجديد المعتمد من الحكومة.

موعد عودة التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

تبدأ مصر تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون الذي أقره مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، والذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي بعد سنوات من التوقف، وذلك في إطار خطة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة ومواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.

واقرأ أيضًا:

وبحسب هذا القانون، يتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم بعد ذلك العودة إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى.

كيفية تغيير الساعة في التوقيت الصيفي

عند بدء تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة الرسمية في مصر بمقدار 60 دقيقة، وهو ما يمنح فرصة أكبر للاستفادة من ساعات النهار، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، حيث تطول فترات الإضاءة الطبيعية.

ويُعد هذا الإجراء أحد الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتقليل استهلاك الكهرباء، من خلال تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال ساعات المساء، ما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الفوائد، في مقدمتها ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، إلى جانب تقليل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

كما يساعد هذا النظام في الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع، وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، حيث تكون فترات الإضاءة الطبيعية في أعلى مستوياتها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة استهلاك الطاقة.

ومع دخول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التراجع، وهو ما يؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء آخر خميس في شهر أكتوبر.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي في مصر مع حلول آخر جمعة من شهر أبريل، حيث يبدأ رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي، وفقًا لما أقره مجلس الوزراء في إطار تنظيم العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي.

وكان العمل بالتوقيت الشتوي قد بدأ في عام 2025 منتصف ليل يوم الخميس الذي يوافق الجمعة 31 أكتوبر، حيث تم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الساعة 12: 00 صباحًا يوم الجمعة 31 أكتوبر، الساعة 11: 00 مساءً يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

ويستمر هذا النظام حتى نهاية شهر أبريل، ليتم بعدها تقديم الساعة مجددًا مع بداية التوقيت الصيفي.

موعد بداية فصل الصيف 2026 في مصر

يبدأ فصل الصيف رسميًا يوم 2026/06/21، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية، على أن ينتهي فصل الصيف يوم 22 سبتمبر.

ويمثل هذا التوقيت الفترة التي تحقق أعلى استفادة من تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تزداد ساعات النهار بشكل واضح، ما يعزز من أهداف ترشيد استهلاك الطاقة.

أهمية معرفة موعد تغيير الساعة

تأتي أهمية معرفة موعد التوقيت الصيفي في مصر من تأثيره المباشر على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من مواعيد العمل الرسمية، وصولًا إلى الأنشطة الاجتماعية والتنقلات اليومية.

كما يساعد الاطلاع المسبق على موعد تغيير الساعة في تجنب أي ارتباك في المواعيد، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التوقيت بدقة، مثل المواصلات والخدمات المختلفة.

ويحرص المواطنون على متابعة هذه التغييرات سنويًا، نظرًا لأثرها الكبير على نمط الحياة، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البحث عنها خلال هذه الفترة.