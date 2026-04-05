رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس أحد السعف في الكاتدرائية بالإسكندرية | صور

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس أحد الشعانين" المعروف باسم أحد السعف"، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمدينة الإسكندرية، بحضور العميد القس ديفيد عزيز.

قداس أحد الشعانين 

شارك في القداس القس سراج نبيل، راعي كنيسة جميع القديسين الأسقفية بالإسكندرية، والقس دانيال كوري، راعي الخدمة السودانية بالكنيسة، والقس إيليا إبراهيم، قس مساعد بالخدمة السودانية، إلى جانب الشماس كريم ضانيان.

بدأ القداس بموكب الدخول، حيث حمل المطران والقساوسة وشعب الكنيسة سعف النخيل، تيمناً بذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم في مثل هذا اليوم، حين استقبله أهلها كملك منتصر وهتفوا له قائلين: «أوشعنا»، أي «خلّصنا».

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس: كان يسوع متجهًا إلى أورشليم وهو عالمًا تمامًا ما الذي ينتظره هناك. حيث أن قرار دخول أورشليم لم يكن قرارًا بسيطًا بل كان قرارًا مصيريًا وخطيرًا. ورغم ذلك دخل السيد المسيح إلى أورشليم ليُعطي رسالة السلام والمحبة.

واستكمل: في بداية دخول المسيح لأورشليم، كان التلاميذ يعيشون مزيج من الفرح والانتظار، كلٌ منهم يتخيل مجده القادم بطريقة مختلفة؛ بطرس شعر أن تركه للصيد والمراكب لم يضع سدى، توما كان مترددًا متسائلًا عن المستقبل، ويعقوب ويوحنا ينتظران مناصب في مملكة أرضية يتصورانها. بينما كانت الجماهير تهتف “أوصنا”، والمسيح نفسه كان يبكي على المدينة، يعلم الخراب الذي سيصيبها لرفضها السلام الحقيقي.

وأضاف: في هذا الدخول المهيب، رغم الهتافات والمظاهر الاحتفالية، كان السيد المسيح مدركًا أن مملكته ليست من هذا العالم. الشعب كان يتوقع مخلصًا أرضيًا يحررهم من الرومان، والبعض كان يراه مجرد نبي أو صانع معجزات، وسط هذه المشاعر المختلطة، واصل المسيح طريقه نحو الصليب بثبات عجيب، عارفًا أن الأصوات التي تهتف له اليوم ستتحول غدًا إلى صرخات “اصلبه”.

واختتم: كان المشهد مليئًا بالوجوه المختلفة: من أُحبوا المسيح بصدق كزكا وبرتيماوس ولعازر ومريم، إلى من أبغضوه من الفريسيين والرومان. التلاميذ أيضًا كانوا تائهين بين الفرحة وسوء الفهم لطبيعة ملكوته الروحي. ومع تزايد الحشود واقترابه من أورشليم، كان يسوع يتقدم بخطى ثابتة نحو الألم، مُتممًا النبوات ومُعلنًا عن الملكوت.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي أحد الشعانين القداس

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

