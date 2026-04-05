شاهد.. الكنائس تحتفل بأحد الشعانين وسط فرحة الشعب

احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم، “بأحد الشعانين” أو “أحد السعف”، تخليدا لذكرى دخول السيد المسيح مدينة أورشليم قبل أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

قداسات أحد الشعانين

شهدت الكنائس تزيينا بالسعف والورود، وشارك الأطفال والعائلات في القداسات حاملين سعف النخيل بأشكال مختلفة، ما أضفى أجواء فرح وروحانية مميزة على الاحتفالات.

أُقيم داخل الكنيسة طقس “دورة الشعانين” للكهنة والشمامسة حاملين الصلبان والسعف، مرددين ترانيم خاصة بالمناسبة، كما تميز الاحتفال بالمشاركة الواسعة من الأقباط والأطفال الذين يحملون السعف ويزينون الكنيسة.

أجواء الاحتفال امتدت إلى مختلف المحافظات، حيث شاركت الكنائس في القاهرة والمحافظات الكبرى بأساليب تزيين مماثلة، مع الحفاظ على الطابع الروحي والفرح الذي يميز هذا اليوم.

يرصد “موقع صدى البلد” مظاهر الاحتفال داخل الكنائس.