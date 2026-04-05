بهجة الشعانين.. فرحة «أحد السعف» تملأ كنائس كفر الشيخ| شاهد

شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، توافد الأقباط للاحتفال بـ «أحد الشعانين» أو ما يعرف باسم «أحد السعف»، الذي يأتي ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.

واكتست الكنائس بجريد النخل والورود وسنابل القمح، وحرص المصلون على شراء السعف وتشكيله على هيئة صلبان وتيجان وخواتم تعبيراً عن بهجتهم وفرحتهم بالعيد.

وشهدت كنائس كفر الشيخ، إقامة قداس عيد أحد الشعانين أو أحد السعف بمشاركة الآباء الكهنة وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة.

فيما شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ تعزيزات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات والأعياد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.