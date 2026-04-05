رفع كفاءة منطقة مساكن الري بحي شرق كفر الشيخ.. صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة مساكن الري بنطاق حي شرق كفر الشيخ، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وبناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، شهدت منطقة مساكن الري حملات نظافة مكثفة على مدار اليوم، أسفرت عن رفع كميات من المخلفات والقمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال كنس وغسيل الشوارع، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار تكثيف الجهود اليومية داخل المنطقة، مع المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تم الدفع بالمعدات وسيارات النظافة وفرق العمل، لتنفيذ أعمال الجمع والكنس ورفع المخلفات بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بمنطقة مساكن الري.

وجاءت الأعمال تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، طارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.