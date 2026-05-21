الهلال يتمسك بحلم اللقب أمام الفيحاء .. والزعيم ينتظر هدية من ضمك في الجولة الأخيرة

يخوض فريق الهلال مواجهة مصيرية مساء اليوم الخميس أمام نظيره الفيحاء، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

الهلال يتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة

ويدخل الهلال اللقاء تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، في محاولة للإبقاء على حظوظه في التتويج بلقب الدوري السعودي، مع ترقب نتيجة مواجهة النصر أمام ضمك في نفس الجولة.

ويحتاج “الزعيم” إلى تحقيق الفوز على الفيحاء، مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة، من أجل خطف لقب دوري روشن في الجولة الختامية من الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 81 نقطة، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، بينما يدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير لقب الدوري السعودي.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل مواجهة الهلال والفيحاء عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي.

تفوق تاريخي للهلال

وتصب الأرقام التاريخية في صالح الهلال قبل مواجهة الليلة، حيث التقى الفريقان في 15 مباراة سابقة بالدوري السعودي، نجح الهلال في الفوز خلال 10 مباريات، مقابل انتصارين فقط للفيحاء، بينما حضر التعادل في 3 مواجهات.

وسجل لاعبو الهلال خلال تلك المباريات 27 هدفًا، فيما أحرز الفيحاء 8 أهداف فقط، ما يعكس التفوق الواضح للزعيم في تاريخ المواجهات المباشرة.

نجوم الفيحاء يبحثون عن المفاجأة

ويعتمد الفيحاء على مجموعة من لاعبيه البارزين، يتقدمهم الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا، والمدافع الإنجليزي كريس سمولينج، إلى جانب الجزائري ياسين بنزية، والفنزويلي ميكيل فيلانويفا، والزامبي فاشون ساكالا.

الهلال بكامل قوته الهجومية

في المقابل، يمتلك الهلال كتيبة من النجوم القادرين على صناعة الفارق، أبرزهم المغربي ياسين بونو، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيلي مالكوم، والبرتغالي روبن نيفيز، إلى جانب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وثيو هرنانديز، بالإضافة إلى سالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وحسان تمبكتي.

ويأمل الهلال في إنهاء موسمه بانتصار مهم، مع انتظار تعثر النصر، من أجل إشعال فرحة جماهيره بخطف لقب الدوري في اللحظات الأخيرة.