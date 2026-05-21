أسفرت قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا عن وقوع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الأولى، وذلك خلال مراسم سحب القرعة التي أقيمت بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيورخ السويسرية.

وتستضيف قطر منافسات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكان منتخب مصر للناشئين قد ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، عقب نجاحه في عبور دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، مستفيدًا من فارق الأهداف أمام منتخب إثيوبيا.

مجموعة مصر في كأس العالم تحت 17 عاما

ووضعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب كل من:

قطر

بنما

اليونان

ويأمل منتخب مصر في تقديم مشوار قوي خلال البطولة العالمية، في ظل الطموحات الكبيرة بتحقيق ظهور مميز في النسخة التي تشهد مشاركة عدد قياسي من المنتخبات.