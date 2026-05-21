سفير الإمارات عن فوز الزمالك بالدوري: حكاية عزيمة وإيمان في موسم استثنائي

حرص حمد الزعابي سفير الإمارات بالقاهرة على تهنئة نادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب موسم شهد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأكد السفير الإماراتي، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي، أن تتويج الزمالك بالدوري لم يكن مجرد انتصار عادي، بل كان “حكاية عزيمة وإيمان” بعد موسم استثنائي ظلت فيه الإثارة حاضرة حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن الزمالك أثبت خلال الموسم أن المجد يُصنع بالصبر والإصرار، مشيرًا إلى أن الأندية الكبيرة دائمًا ما تعود إلى منصات التتويج مهما واجهت من صعوبات.

وكان الزمالك قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة، لينهي الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.