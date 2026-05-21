السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ نادي الزمالك بلقب الدوري: متحمسون لرؤية نجومكم في أمريكا

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة نادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وقالت السفارة الأمريكية في رسالتها: “متحمسين نشوف المواهب المصرية تتألق على أكبر مسرح كروي في العالم لما نستضيف المنتخب المصري لكرة القدم في الولايات المتحدة خلال كأس العالم”.

وأضافت: “ومبروك لنادي الزمالك على موسم رائع والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، ومع وجود عدد من لاعبي الزمالك في المنتخب، متحمسين نشوفهم يكملوا بنفس الروح والحماس في أمريكا”.

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.