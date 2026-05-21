شحاتة: تطوير التعليم في مصر أصبح واقعًا ملموسًا يشعر به المواطن

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانه الشيخ زايد حزب حماة الوطن، أن الإشادات الدولية التي حصدتها الدولة المصرية خلال فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» تعكس حجم الجهد الحقيقي الذي تبذله القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في بناء الإنسان المصري وتأهيل الأجيال القادمة وفق أحدث النظم العالمية.

وقالت شحاتة، في تصريحات صحفية، إن إشادة المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في تطوير التعليم تؤكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو بناء نظام تعليمي عصري قادر على مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل العالمي، لافتة إلى أن نجاح الدولة في تحويل خطط الإصلاح إلى نتائج ملموسة يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية ورؤية استراتيجية واضحة.

وأضافت، أن التحسن في أوضاع التعليم أصبح واضحًا من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المدارس، وتطوير المحتوى التعليمي ليصبح أكثر ارتباطًا بمهارات التفكير والفهم بدلًا من الحفظ التقليدي، إلى جانب الاهتمام بتأهيل المعلمين وتدريبهم على أدوات التعليم الحديثة، وهو ما ساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بشكل تدريجي.

وأشارت شحاته، إلى أن الدولة نجحت أيضًا في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافات في عدد من المناطق، فضلًا عن الاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذه الخطوات ساعدت في تغيير النظرة التقليدية للتعليم وفتحت مجالات وفرصًا أكبر أمام الشباب.

وشددت شحاتة على أن استمرار التعاون بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية المعنية بالتعليم يعزز فرص تحقيق مزيد من التطوير، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لبناء أجيال قادرة على المنافسة وصناعة مستقبل أفضل لمصر.