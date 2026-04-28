افتتاح المقر الرئيسي الجديد لأمانة حزب حماة الوطن بكفر الشيخ | صور

شهد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لأمانة الحزب.

جاء ذلك بحضور النائب أسامة أبو العز الإتربي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بكفرالشيخ، ولفيف من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد النائب أسامة الإتربي، أمين عام الحزب بكفر الشيخ، أن افتتاح المقر الجديد خطوة استراتيجية تعزز من قدرة الحزب على التفاعل المباشر مع المواطنين، وتوسيع نطاق المبادرات والخدمات المجتمعية، بما يرسخ دور الحزب كشريك فاعل في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد أن القادم يحمل المزيد من العمل والإنجاز.