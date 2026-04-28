قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسعة 30 ألف طن.. محافظ كفر الشيخ يتفقد صوامع تخزين القمح| صور

محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، صوامع تخزين وتوريد القمح المعدنية بمدينة كفرالشيخ، والتى تضم 6 خلايا تخزينية للقمح، والتابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والتي تبلغ سعتها التخزينية 30 ألف طن، وذلك لمتابعة انتظام عمليات الاستلام والتخزين، وضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

استعرض محافظ كفر الشيخ مراحل استلام القمح بدءًا من الفرز والوزن والاستلام، مرورًا بعمليات التفريع، ثم سحب القمح بواسطة الكتاين الأفقية والسواقي الرأسية، وصولًا إلى التخزين داخل الصوامع تمهيدًا لتوريده إلى مطاحن المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على دعم المزارعين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملية توريد القمح، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الوزن والاستلام، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التخزين لتحقيق المستهدف من التوريد لهذا العام.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة خصصت 26 موقعًا لاستلام القمح، تشمل صوامع وشونًا ومراكز تجميع موزعة على جميع المراكز والمدن، وتتبع الشركة المصرية للصوامع، البنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

 وأشار إلى أنه تم تأمين كافة المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 243 ألفًا و458 فدانًا بزيادة تُقدر بنحو 8 آلاف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 553 ألف فدان هي المساحة الزراعية بالمحافظة، لتمثل بذلك نحو 44% من إجمالي الرقعة المنزرعة، مؤكدًا أن كفرالشيخ من أبرز المحافظات إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن السعة الاستيعابية لمنظومة استقبال القمح تبلغ 231 ألفًا و500 طن من القمح المحلي، موزعة عبر 5 صوامع بسعة إجمالية 129 ألف طن، و15 شونة بسعة 48 ألفًا و148 طنًا، و5 هناجر بسعة 17 ألفًا و920 طنًا، بالإضافة إلى الصومعة المعدنية بمدينة كفرالشيخ والتي تضم 6 خلايا تخزين بسعة إجمالية 30 ألف طن.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بالأسعار التي حددتها الدولة للأردب زنة 150 كجم، حيث تم تحديد السعر 2500 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026، مع ضرورة توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع إعداد بيان يومي بكميات القمح المستلمة، وتسهيل حركة المرور عبر مراجعة الطرق، تحت إشراف مركز العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات التوريد ميدانيًا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبد العزيز شكري، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والمهندس أشرف سليمان، رئيس قطاع مطاحن كفر الشيخ، والدكتور عبد الرحمن الخميسي، مدير إدارة السلع الاستراتيجية فرع كفر الشيخ.

أخبار كفر الشيخ القمح محافظ كفر الشيخ أخبار توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد