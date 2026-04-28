دون إصابات.. السيطرة على حريق بكشك مواد غذائية في كفر الشيخ| صور

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب في كشك لبيع المواد الغذائية بقرية الكراكات.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث حريق في كشك لبيع المواد الغذائية على طريق «الكراكات ـ دخميس» بنطاق قرية الكراكات، دائرة مركز بيلا.

هرعت على الفور سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق تمامًا، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين أن الحريق التهم محتويات الكشك بالكامل، دون أي إصابات أو خسائر بشرية.حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة.