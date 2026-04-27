بمعدة كنس حديثة .. محافظ كفر الشيخ يعلن دعم منظومة النظافة العامة | صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، دعم منظومة النظافة العامة بالمحافظة بمعدة كنس أتربة حديثة، وذلك في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أيسر بكير مدير عام الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل اليومية، والتعامل السريع مع تراكمات الأتربة على جانبي الشوارع والطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مظهر حضاري يليق بأهالينا في المحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن هذا التوجه يستهدف استمرار دعم وتطوير منظومة النظافة العامة، بما يعزز المظهر الحضاري ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية وعي المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة والالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها التي تهدف إلى تحسين البيئة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، من خلال دعم منظومة النظافة بالمعدات الحديثة والتوسع في استخدامها بمختلف المراكز والمدن، بما يضمن تعزيز المظهر الحضاري وتحقيق رضا المواطنين.