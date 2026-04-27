محافظ كفر الشيخ يتفقد ماكينة تخطيط الطرق الجديدة | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ماكينة تخطيط الطرق باستخدام بوية على البارد «سبراي – أوتو ميزنج»، والتي تعمل وفق أحدث تقنيات تخطيط الطرق، «صنعت في مصر» بأيادٍ مصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أيسر بكير مدير عام الشئون المالية، وعددًا القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تمتلك لأول مرة أحدث ماكينة لتخطيط الطرق والمصنعة بأيادٍ مصرية وفق أحدث التقنيات العالمية، في خطوة نوعية تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، لافتاً أن دعم منظومة العمل بهذه الماكينة الحديثة يمثل نقلة كبيرة في تطوير أعمال التخطيط المروري وتحسين الرؤية على الطرق، بما يسهم في الحد من الحوادث.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن تدعيم منظومة العمل بالمحافظة بهذه الماكينة يأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، من خلال تنفيذ أعمال التخطيط المروري وفق أحدث النظم والمعايير الفنية، بما يسهم في تحسين الرؤية المرورية ومنع الحوادث.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن استخدام التقنيات الحديثة في تخطيط الطرق يسهم في رفع كفاءة وجودة التنفيذ وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى السلامة المرورية.

وجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة استكمال أعمال تخطيط الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية، لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.