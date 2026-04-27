رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات اليوم العلمي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية | صور

شهد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات اليوم العلمي الأول لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ، والذي أُقيم بمقر نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ.

 جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نشأت عبد الباري نقيب الاطباء البيطريين بكفر الشيخ، والدكتور محمد الجوهري رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ، والدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، وبحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والأطباء البيطريين

ويأتي تنظيم هذا الملتقى العلمي في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للطبيب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة.

وخلال الفعاليات، تم تكريم الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، تقديرًا لدوره البارز في دعم المنظومة البحثية وتعزيز التعاون بين الجامعة والمراكز البحثية، وحرصه المستمر على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، خلال الملتقي، أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي التطبيقي، خاصة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والصحة الحيوانية، مشيرًا إلى أن تزامن هذا الملتقى مع اليوم العالمي للطبيب البيطري يعكس تقدير الدولة لدور الأطباء البيطريين في حماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المشتركة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية في هذا المجال.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد، إلى أهمية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، مثل معهد بحوث الصحة الحيوانية، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني والداجني، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن اليوم العلمي عددًا من المحاضرات المتخصصة، التي تناولت أمراض الدم التي تصيب حيوانات المزرعة وطرق الوقاية والعلاج، إلى جانب مناقشة الأمراض التنفسية التي تصيب مزارع الدواجن، بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود جامعة كفر الشيخ في دعم الأنشطة العلمية، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتطوير الأداء المهني والبحثي، خاصة في ظل التحديات الصحية والغذائية المعاصرة.

