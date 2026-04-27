محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق مبادرة جميلة يا بلدي

ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق مبادرة «جميلة يا بلدي»، المقرر انطلاقها في مايو المقبل، تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة والتجميل بقرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

استعرض محافظ كفرالشيخ البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة على مدار شهر مايو بمركز ومدينة كفرالشيخ، مشيرًا إلى تكثيف حملات التوعية لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع المواطنين، إلى جانب تجهيز المعدات الحديثة اللازمة، وتوفير زي موحد يحمل اسم وشعار المبادرة، بالإضافة إلى استخدام ماكينات تخطيط الشوارع ومكانس حديثة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل المحور التوعوي من خلال تنفيذ حملات توعية وندوات تثقيفية وحملات طرق الأبواب، والمحور الفني الذي يستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة باستخدام معدات المحافظة، فضلًا عن المحور المجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتفعيل دور الشباب في نشر ثقافة النظافة العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، مشاركة كافة القطاعات المعنية في تنفيذ المبادرة، من بينها جامعة كفرالشيخ، والتربية والتعليم، والأزهر، والكنيسة، والبيئة، والشباب والرياضة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها، بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأهالينا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية، ومشاركة المواطنين، خاصة الشباب، في أعمال النظافة والتجميل، لضمان استمرارية العمل وفق خطة طموحة لرفع كفاءة النظافة والخدمات، مؤكدًا تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل بالتوازي مع تحسين الخدمات للمواطنين فى كافة القطاعات.