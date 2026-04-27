رئيس جامعة كفر الشيخ يطلق فعاليات المؤتمر الأول لكلية التجارة| صور

شهد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لكلية التجارة، الذي يُعقد تحت عنوان: “الثورة الرقمية وذكاء واستدامة الأعمال: فرص وتحديات الاستثمار في ضوء رؤية مصر 2030”، وذلك وسط حضور أكاديمي وعلمي رفيع، ومشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار ورواد الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي ابو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الاكاديمية، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور وليد عفيفي عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، وبحضور عمداء الكلية السابقين وعمداء كليات الجامعة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وفي كلمته، رحّب الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور، مؤكدًا أن اختيار عنوان المؤتمر لم يكن مجرد طرح أكاديمي، بل يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحولات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الرقمية.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، أصبحت أدوات رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن السؤال المحوري الذي يناقشه المؤتمر يتمثل في موقع مصر من هذه التحولات، وكيف يمكن تحويل التحديات الرقمية إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم مسيرة التنمية.

واستعرض رئيس جامعة كفر الشيخ، حجم الإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة تجاوزت 10 تريليونات جنيه في مشروعات البنية التحتية، شملت تطوير شبكة الطرق، وإنشاء آلاف الكيلومترات الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد، إلى التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة “مصر الرقمية”، وربط قواعد البيانات الحكومية، وتحقيق قفزات ملحوظة في مؤشرات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلًا عن النمو المتسارع في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.

كما تناول رئيس جامعة كفر الشيخ، جهود الدولة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وعلى رأسها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، بما يعزز توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، أن مصر حققت إنجازًا لافتًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالميًا خلال عام 2024، بحجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار المصري، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تأهيل رأس مال بشري قادر على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن سوق العمل بات في حاجة إلى كوادر تمتلك مهارات تحليل البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المشروعات الرقمية، وريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد، إلى حرص جامعة كفر الشيخ على تطوير برامجها الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وتوفير تدريب عملي حقيقي للطلاب، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات التوظيف.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجامعة أن جامعة كفر الشيخ مستمرة في دعم المبادرات العلمية التي تسهم في بناء مستقبل اقتصادي ذكي ومستدام، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة رائدة للانتقال من المعرفة إلى التطبيق، ومن الفكر إلى الابتكار، بما يعزز مكانة الجامعة كمركز إشعاع علمي يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الثورة الرقمية أصبحت واقعًا يفرض نفسه على مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة المؤسسات وتعزيز الابتكار.

وأوضح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الدراسات العليا والبحث العلمي يمثلان حجر الأساس في دعم هذا التحول، من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وإنتاج بحوث تطبيقية تسهم في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل، متمنياً أن تخرج توصيات هذا المؤتمر بنتائج مثمرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.