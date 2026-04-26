رئيس جامعة كفر الشيخ: المسرح أداة لبناء الوعي وتنمية إبداع الشباب| صور

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات الورشة الفنية المتخصصة بعنوان “كيف تصنع عرضًا مسرحيًا”، والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بقاعة سيمينار كلية الحاسبات والعلومات بالجامعة، وحاضر الورشة المخرج عمرو قابيل، رئيس الملتقى.

جاء ذلك بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور اسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعة المهتمين بالفنون والمجال المسرحي.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تضع الأنشطة الثقافية والفنية على رأس أولوياتها، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن المسرح يمثل مدرسة متكاملة تسهم في تنمية الوعي، وتعزيز مهارات التفكير النقدي، والتعبير الحر لدى الشباب.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في الأنشطة المسرحية يجب أن تتم بشكل مدروس وهادف، يوازن بين الإبداع والرسالة، موضحًا أن المسرح ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو منصة حقيقية لطرح القضايا المجتمعية، ومناقشة التحديات بأسلوب فني راقٍ يسهم في تشكيل وعي الأجيال.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن الجامعة حريصة على إتاحة الفرص أمام الطلاب للاحتكاك بالخبرات الفنية المتخصصة، بما يسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن دعم المسرح الجامعي يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

كما أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانفتاح الثقافي، وتبادل الخبرات مع مختلف المدارس الفنية، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم فعاليات مشتركة تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب الموهوبين.

ومن جانبه، أعرب المخرج عمرو قابيل عن سعادته بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، مشيدًا بحماس الطلاب واهتمامهم بالفنون المسرحية، مؤكدًا أن المسرح فن شامل يجمع بين الإبداع الأدبي والبصري والأداء الإنساني، ويتطلب تكامل عناصر متعددة لتحقيق عرض ناجح.

وأوضح قابيل أن صناعة العرض المسرحي تعتمد على فهم عميق لكافة عناصر العمل، من النص والإخراج والتمثيل، إلى السينوغرافيا والإضاءة والموسيقى، مشيرًا إلى أن المسرح هو مساحة للتجريب واكتشاف الذات، ومنبر للتعبير عن القضايا الإنسانية المختلفة.

وأكد أن التدريب المستمر والانخراط في التجارب المسرحية يسهمان في بناء شخصية متكاملة للفنان، لافتًا إلى أن المسرح الجامعي يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمواهب الشابة نحو الاحتراف، إذا ما تم توجيهها بشكل صحيح ومدروس.

وتناولت الورشة شرح تفصيلي حول مراحل إعداد العرض المسرحي، بدءًا من الفكرة ومرورًا بكتابة النص، ووصولًا إلى الإخراج والعرض على خشبة المسرح، حيث تابع تفاعل الطلاب مع الجوانب التطبيقية والنظرية لفنون المسرح.

وفي ختام الفعاليات، أشاد الطلاب بالمستوى المتميز للورشة، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من الخبرات المقدمة، والتي ساعدتهم على فهم أعمق لفنون المسرح وآلياته، وسط تطلع لمزيد من الفعاليات التي تدعم مواهبهم وتفتح أمامهم آفاق الإبداع.