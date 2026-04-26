محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء | صور

محافظ كفر الشيخ مع رئيس حزب حماة الوطن
محافظ كفر الشيخ مع رئيس حزب حماة الوطن
محمود زيدان

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، والذي نظمه حزب حماة الوطن بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، في إطار احتفالات الدولة بذكرى استرداد الأرض وتحقيق النصر التاريخي ، فى ملحمة وطنية خالدة جسدت عظمة الإرادة المصرية وتضحيات أبطال القوات المسلحة.

 جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أسامة أبوالعز الأتربي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب حماة الوطن بكفرالشيخ، والنائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الصندوق بالمركزية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تقديم عدد من الفقرات الفنية والوطنية، حيث قُدمت أغنية «يا شعبنا المنصور»، ثم أوبريت «حماة الوطن - حكاية سيناء» الذي جسد بطولات القوات المسلحة في استعادة أرض الفيروز، فضلًا عن تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرًا لتضحيات هؤلاء الأبطال فى شرف حماية الوطن، وسط أجواء وطنية عكست روح الفخر والانتماء.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل واحدة من أعظم الصفحات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث نجحت الدولة المصرية في استرداد كامل أراضيها بإرادة قوية وعزيمة لا تلين، بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن سيناء ستظل دائمًا رمزًا للعزة والكرامة والسيادة الوطنية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الدولة المصرية تواصل جهودها للتنمية فى كافة أرجاء الوطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يعكس رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بتاريخ وطنهم وبطولات أبنائه، مؤكدًا استمرار دعم وتنظيم مثل هذه المناسبات الوطنية التي تسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية.

امتحانات
