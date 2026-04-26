رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم| صور

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور عزة محمد أبو العرب، وعضوية كل من الدكتور محمود محمد السيد، والدكتور ريهام عمر محمد، والدكتور مشيرة علي شكري، والدكتور مريام فريد عياد، والدكتور رباب عبد المنعم خليل، وذلك في إطار زيارة تقييمية لاعتماد برنامجي بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) والصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، إلى جانب فريق الجودة بالكلية.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور يحيى عيد، بأعضاء فريق الجودة، مؤكدًا حرص جامعة كفر الشيخ على تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، ويعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج الدراسية، خاصة في القطاع الطبي، بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن برنامجي "فارم دي" والصيدلة الإكلينيكية يمثلان نقلة نوعية في التعليم الصيدلي، حيث يركزان على إعداد صيادلة مؤهلين علميًا وعمليًا لتقديم خدمات صحية متكاملة، والمشاركة الفعالة ضمن الفرق الطبية داخل المستشفيات والمؤسسات العلاجية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر2030.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي ان كلية الصيدلة بالجامعة تسعى لتخريج صيدلي متميز يمتلك الكفاءة العلمية والمهارية، وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن التزام الكلية برسالتها في خدمة المجتمع وتنمية القطاع الصحي.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الي أن الجامعة قدمت كافة الدعم الفني عن طريق زيارات المحاكاة التي قام بها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاسيتفاء معايير الجودة الـ12، والوصول إلى اعتماد الكليات.

وفي سياق متصل، أعربت الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، عن سعادته بزيارة لجنة المراجعة الخارجية، مؤكداً أن الكلية بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لتطوير اللوائح الدراسية، وتحديث المعامل والتجهيزات، وتدريب الطلاب وفق أحدث الممارسات الصيدلية، مشيرًا إلى أن اعتماد برنامجي "فارم دي" والصيدلة الإكلينيكية يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الكلية أكاديميًا ومهنيًا.

وأشادت اللجنة، بالدور المتميز التي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية طب الفم والاسنان لخدمة الطلاب والنهوض بالقطاع الصحي، كما اثنت اللجنه علي حسن سير العمليه التعليميه بالكلية وتقدم الكليه للاعتماد الاكاديمي.

واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل الكلية شملت القاعات الدراسية والمعامل ووحدات التدريب، حيث أشاد أعضاء الفريق بمستوى التنظيم والإمكانات المتاحة، متمنين التوفيق للكلية في استكمال إجراءات الاعتماد بنجاح.

