100 مليون صحة.. سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد الفرق الطبية المتنقلة| صور

تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، اليوم الاثنين، الفرق الطبية المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية « 100 مليون صحة » للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أن الفرق الطبية المتنقلة تجوب القرى والمدن والمصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ضمن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة لأهالينا.

وأضاف: تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لجميع الفئات العمرية أكبر من 18 سنة، إلى جانب الكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا والرئة للرجال، والكشف المبكر عن أورام الثدي وعنق الرحم للسيدات، فضلًا عن تقديم خدمات قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، وإجراء تحاليل الاعتلال الكلوي.