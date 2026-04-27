قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا : الممرات البحرية ليست للبيع .. و3 دول تتحمل أزمة مضيق هرمز
حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش
حبس نبيه الوحش في قضيتي سب وقذف خالد منتصر ومصطفى بكري
هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الزمالك يتعثر أمام إنبي ويكتفي بتعادل سلبي في صراع التتويج بدرع الدوري
اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة
تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟
مصر : إرساء دعائم الاستقرار يتطلب مراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة
توتر داخلي.. القضاء الإسرائيلي يمنح الحكومة شهرين للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر
وللا أنا من الخبيثات | منشور صادم لـ سما المصري عن نظام الطيبات
سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026.. تحديث البنوك الآن
بحديث نبوي.. الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف عن سر استجابة الدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة | صور

محمود زيدان

افتتح الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة، في إطار توجه الجامعة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في المجالات الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة يأتي في إطار رؤية الجامعة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، خاصة في القطاع الزراعي الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في تطوير الزراعة الحديثة، من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل، وترشيد استخدام الموارد، والتنبؤ بالأمراض والآفات، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتخريج كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور يحيى زكريا عيد، أن وحدة الذكاء الاصطناعي تمثل منصة علمية وبحثية متكاملة لدعم الباحثين والطلاب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في المجالات الزراعية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في إنشاء وحدات متخصصة تدعم التحول الرقمي وتُعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة، عن سعادته بافتتاح الوحدة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، حيث ستسهم في إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحليل البيانات الزراعية.

وأشار عميد الكلية إلى أن الوحدة ستعمل على تقديم برامج تدريبية متخصصة للطلاب والباحثين، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تخدم قضايا الأمن الغذائي، وتدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أوضح الدكتور رشدي العدوي، أن الكلية تسعى من خلال هذه الوحدة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار والمنافسة.

وشهد الافتتاح جولة تفقدية داخل الوحدة، اطلع خلالها رئيس الجامعة والحضور على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة، والبرامج التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في خدمة المجالات الزراعية المختلفة.

ويأتي افتتاح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة في إطار استراتيجية جامعة كفر الشيخ للتحول إلى جامعة ذكية، تدعم الابتكار، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ كلية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

مودريتش

انتهاء موسم مودريتش مع ميلان بسبب الإصابة

فرج عامر

فرج عامر : فرصة من السما للأهلي استرداد أنفاسه

كومباني

غضب عارم من كومباني بعد إيقافه في مباراة باريس سان جيرمان

بالصور

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

فيديو

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد