رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة | صور

افتتح الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة، في إطار توجه الجامعة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في المجالات الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة يأتي في إطار رؤية الجامعة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، خاصة في القطاع الزراعي الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في تطوير الزراعة الحديثة، من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل، وترشيد استخدام الموارد، والتنبؤ بالأمراض والآفات، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتخريج كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور يحيى زكريا عيد، أن وحدة الذكاء الاصطناعي تمثل منصة علمية وبحثية متكاملة لدعم الباحثين والطلاب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في المجالات الزراعية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في إنشاء وحدات متخصصة تدعم التحول الرقمي وتُعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة، عن سعادته بافتتاح الوحدة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، حيث ستسهم في إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحليل البيانات الزراعية.

وأشار عميد الكلية إلى أن الوحدة ستعمل على تقديم برامج تدريبية متخصصة للطلاب والباحثين، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تخدم قضايا الأمن الغذائي، وتدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أوضح الدكتور رشدي العدوي، أن الكلية تسعى من خلال هذه الوحدة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار والمنافسة.

وشهد الافتتاح جولة تفقدية داخل الوحدة، اطلع خلالها رئيس الجامعة والحضور على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة، والبرامج التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في خدمة المجالات الزراعية المختلفة.

ويأتي افتتاح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة في إطار استراتيجية جامعة كفر الشيخ للتحول إلى جامعة ذكية، تدعم الابتكار، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.