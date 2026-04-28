بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

أسماء عبد الحفيظ

مع الانتشار الواسع لاستخدام القلاية الهوائية في المنازل، أصبحت خيارًا مفضلًا لإعداد وجبات صحية بأقل قدر من الدهون.

 إلا أن هناك أطعمة معينة لا تصلح للطهي داخل هذا الجهاز، وقد يؤدي استخدامها بشكل خاطئ إلى تلفه أو التأثير سلبًا على جودة الطعام.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة التي يُنصح بتجنب وضعها في القلاية الهوائية، مع توضيح الأسباب، لخبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد.

الأطعمة السائلة مثل الشوربة والصلصات

القلاية الهوائية تعتمد على الهواء الساخن وليس الغليان، لذلك لا يمكن استخدامها في طهي السوائل. وضع الشوربة أو الصلصات بداخلها يؤدي إلى:

  • انسكاب داخل الجهاز
  • تلف المكونات الداخلية
  • صعوبة في التنظيف

 الجبن الطري أو المبشور مباشرة

عند وضع الجبن مباشرة داخل القلاية، يذوب بسرعة ويتساقط في قاع الجهاز، مما يسبب:

  • انبعاث روائح غير مرغوبة
  • دخان أثناء التشغيل
  • تلف السلة الداخلية

الأرز والمكرونة غير المطهية

هذه الأطعمة تحتاج إلى ماء وبيئة طهي رطبة، وهو ما لا توفره القلاية الهوائية، مما يؤدي إلى:

  • عدم نضج الطعام
  • قوام جاف وغير مستساغ
  •  
  •  الخضروات الورقية الخفيفة

مثل السبانخ والجرجير، حيث يمكن أن تتطاير داخل الجهاز بسبب قوة الهواء الساخن، ما يؤدي إلى:

  • احتراق سريع
  • طعم غير مقبول
  • اتساخ الجهاز من الداخل

 الفشار

تحضير الفشار في القلاية الهوائية غير مناسب، لأن:

  • درجة الحرارة لا تكون متوازنة
  • قد يحترق قبل أن ينضج
  • يسبب دخانًا وربما تلفًا للجهاز

العجين النيئ

القلاية الهوائية لا توفر الظروف المناسبة لتخمير العجين، لذا:

  • ينضج السطح الخارجي فقط
  • يظل الداخل غير مكتمل النضج

 اللحوم عالية الدهون

وضع اللحوم الدهنية قد يؤدي إلى:

  • تصاعد دخان كثيف
  • روائح مزعجة
  • تراكم الدهون داخل الجهاز

نصائح مهمة

  • احرصي على استخدام الأطعمة المناسبة للطهي بالهواء الساخن
  • لا تملئي السلة أكثر من اللازم
  • نظفي الجهاز بانتظام
  • استخدمي ملحقات مخصصة للطهي داخل القلاية.
الايرفراير فراير أطعمة احذر وضع هذه الأطعمة ايرفراير

