أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
وزير التعليم يصطحب رئيسي جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
500 جنيه لكل طالب.. تفاصيل إدخال البورصة للمدارس بالتعاون مع جامعة هيروشيما
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ ترامب أن وقف إطلاق النار في لبنان هش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مرور تاريخي نادر.. أبوفيس يقترب من الأرض في عرض كوني فريد| ما القصة؟

كويكب يقترب من الارض

أمينة الدسوقي

يستعد العلماء حول العالم لمتابعة واحد من أندر الأحداث الفلكية في العصر الحديث، مع اقتراب الكويكب العملاق أبوفيس من الأرض في مرور استثنائي لا يحمل أي خطر، لكنه يفتح نافذة علمية واسعة لفهم سلوك الكويكبات تحت تأثير جاذبية كوكبنا هذا الحدث لا يعد مجرد مشهد سماوي عابر، بل فرصة بحثية نادرة قد تكشف أسرارا جديدة عن طبيعة الأجسام الصخرية القريبة من الأرض.

اقتراب غير مسبوق في 13 أبريل 2029

في 13 أبريل 2029، سيعبر أبوفيس على مسافة تقارب 20 ألف ميل فقط من سطح الأرض، وهي مسافة أقرب من مدارات العديد من الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض.

ويُصنف هذا التحليق بأنه من أقرب الاقترابات المسجلة لكويكب بهذا الحجم في التاريخ المعروف، ما يجعله حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس الفلكية.

يبلغ عرض الكويكب أكثر من 1100 قدم، وهو حجم يجعل اقترابه إلى هذا الحد أمرًا نادر الحدوث، إذ تشير التقديرات إلى أن كويكبات بهذا الحجم لا تمر بهذه المسافة إلا مرة كل عدة آلاف من السنين.

من تهديد محتمل إلى كنز علمي

عند اكتشاف أبوفيس لأول مرة عام 2004، أثارت الحسابات الأولية مخاوف من احتمال اصطدامه بالأرض في أعوام 2029 أو 2036 أو 2068.

 لكن الملاحظات الدقيقة اللاحقة حسنت الحسابات المدارية، وأكدت استبعاد أي خطر اصطدام خلال القرن المقبل على الأقل، ما حوّل الكويكب من مصدر قلق إلى هدف علمي ثمين للدراسة.

اليوم، ينظر إلى هذا المرور بوصفه تجربة طبيعية فريدة تتيح للعلماء مراقبة تأثير الجاذبية الأرضية على كويكب بهذا الحجم دون الحاجة إلى إرسال بعثات فضائية مكلفة.

ماذا سيحدث للكويكب أثناء المرور؟

خلال اقترابه الشديد، ستؤثر جاذبية الأرض بقوة على أبوفيس، ما سيؤدي إلى تعرضه لقوى شد وضغط والتواء نادرة الحدوث. 

ويتوقع الباحثون أن يؤدي ذلك إلى تغييرات طفيفة في مداره ودورانه، وربما حدوث انهيارات سطحية صغيرة أو تحركات في تربته الصخرية، خصوصًا في المناطق شديدة الانحدار.

هذه التغيرات المحتملة ستمنح العلماء فرصة ذهبية لفهم البنية الداخلية للكويكب وطبيعته الجيولوجية، وهي معلومات يصعب الحصول عليها دون استكشاف مباشر.

حدث لم يشهده التاريخ البشري بهذه الدقة

يؤكد العلماء أن التاريخ البشري لم يشهد من قبل اقترابا مماثلا لكويكب بهذا الحجم في عصر تتوافر فيه أدوات الرصد الحديثة بهذه الدقة.

ولهذا، يُعد مرور أبوفيس في 2029 لحظة فارقة في علم الكواكب والكويكبات، وقد يغير كثيرًا من فهمنا لطبيعة الأجسام القريبة من الأرض.

أبوفيس الكويكب العملاق أبوفيس علم الكواكب والكويكبات كويكب يقترب من الارض كوكب

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد