السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بذور الأرض في سماء الزهرة.. هل هاجرت الحياة من كوكبنا إلى الجار الملتهب؟

أمينة الدسوقي

في فرضية علمية تزداد جاذبيتها يوما بعد يوم، يقترح باحثون أن أي حياة محتملة في سحب كوكب الزهرة قد لا تكون “فضائية” بالكامل، بل ربما تكون قد بدأت رحلتها من الأرض قبل مليارات السنين، ثم انتقلت عبر الفضاء على متن شظايا صخرية نتجت عن اصطدامات كويكبية هائلة.

هذه الفكرة تنسجم مع نظرية البانسبيرميا التي تفترض إمكانية انتقال الحياة بين الأجرام السماوية.

 ومع تزايد المؤشرات حول وجود ظروف معتدلة نسبيا في طبقات الغلاف الجوي العليا للزهرة، يعود هذا السيناريو ليطرح سؤالا  هل يمكن أن تكون الأرض قد “زرعت” الحياة هناك دون أن تدري؟

 معادلة علمية لاحتمال البقاء

باحثون من جامعة جونز هوبكنز ومختبرات سانديا الوطنية صاغوا ما يُعرف بـ"معادلة حياة الزهرة" (VLE)، وهي نموذج حسابي يقيس احتمالية نجاة ميكروبات أرضية بعد انتقالها إلى سحب الزهرة.

المعادلة تقوم على ثلاثة اختبارات حاسمة:

-الوصول الآمن عبر الفضاء
-الصمود في بيئة شديدة الحموضة
-استمرار الظروف المناسبة عبر الزمن الجيولوجي

والنتيجة النهائية تحدد مدى واقعية وجود حياة ذات أصل أرضي هناك اليوم.

 نموذج “الفطيرة” كيف تتناثر الحياة في السماء؟

لفهم آلية دخول الصخور الحاملة للميكروبات إلى الغلاف الجوي الكثيف للزهرة، استخدم العلماء ما يعرف بـ“نموذج الفطيرة”.

 عند دخول النيزك، يتمدد أفقيا بفعل الضغط الهائل، ثم ينفجر في الهواء، ناشرا محتواه من الخلايا الدقيقة على مساحات واسعة في طبقات السحب العليا، حيث الحرارة والضغط قريبان بشكل مدهش من ظروف الأرض.

وتشير الحسابات إلى احتمال انتقال نحو 100 خلية ميكروبية سنويا إلى الزهرة، ما يعني أن مليارات الخلايا ربما وصلت بالفعل خلال المليار سنة الماضية.

 لغز الفوسفين يعيد إشعال الجدل

عاد الاهتمام العلمي بسحب الزهرة بقوة بعد إعلان رصد غاز الفوسفين عام 2020، وهو غاز يُعد على الأرض مؤشراً حيوياً على النشاط الميكروبي.

ورغم الجدل، سلط الاكتشاف الضوء على طبقة ارتفاعها 50 كيلومتراً حيث تتشابه الظروف مع بيئة الأرض.

فإذا ثبت وجود ميكروبات هناك، سيكون السؤال الحاسم هل هي كائنات نشأت على الزهرة، أم “لاجئون بيولوجيون” من الأرض تكيفوا مع بيئة جديدة؟

 بعثات فضائية تبحث عن الإجابة

تستعد وكالات الفضاء لإرسال بعثات متخصصة لدراسة غلاف الزهرة الجوي، أبرزها مهمة DAVINCI+ التابعة لـناسا، ومهمة EnVision بقيادة وكالة الفضاء الأوروبية هذه المهام ستحلل تركيبة السحب بحثاً عن دلائل حيوية قاطعة.

 تأملات في وحدة الأصل الكوني

قد لا يكون اكتشاف حياة في الزهرة دليلا على وجود “كائنات فضائية”، بل ربما يكون لقاء مؤجلاً مع آثار بيولوجية هاجرت من كوكبنا في عصور سحيقة.

كوكب الزهرة معادلة حياة الزهرة النيزك غاز الفوسفين بعثات فضائية حياة في الزهرة

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الطاقة الشمسية

لربطهم بسوق العمل.. محافظة قنا ومعهد "ITI" ينظمان زيارات ميدانية لدارسي الطاقة المتجددة

مستشفي

إجراء أول عملية جراحية بمناظير الركبة بمستشفى رأس البر المركزي

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء عن 8 مناطق في مغاغة بالمنيا .. المواعيد والأماكن

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

mازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد