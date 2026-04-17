بذور الأرض في سماء الزهرة.. هل هاجرت الحياة من كوكبنا إلى الجار الملتهب؟

في فرضية علمية تزداد جاذبيتها يوما بعد يوم، يقترح باحثون أن أي حياة محتملة في سحب كوكب الزهرة قد لا تكون “فضائية” بالكامل، بل ربما تكون قد بدأت رحلتها من الأرض قبل مليارات السنين، ثم انتقلت عبر الفضاء على متن شظايا صخرية نتجت عن اصطدامات كويكبية هائلة.

هذه الفكرة تنسجم مع نظرية البانسبيرميا التي تفترض إمكانية انتقال الحياة بين الأجرام السماوية.

ومع تزايد المؤشرات حول وجود ظروف معتدلة نسبيا في طبقات الغلاف الجوي العليا للزهرة، يعود هذا السيناريو ليطرح سؤالا هل يمكن أن تكون الأرض قد “زرعت” الحياة هناك دون أن تدري؟

معادلة علمية لاحتمال البقاء

باحثون من جامعة جونز هوبكنز ومختبرات سانديا الوطنية صاغوا ما يُعرف بـ"معادلة حياة الزهرة" (VLE)، وهي نموذج حسابي يقيس احتمالية نجاة ميكروبات أرضية بعد انتقالها إلى سحب الزهرة.

المعادلة تقوم على ثلاثة اختبارات حاسمة:

-الوصول الآمن عبر الفضاء

-الصمود في بيئة شديدة الحموضة

-استمرار الظروف المناسبة عبر الزمن الجيولوجي

والنتيجة النهائية تحدد مدى واقعية وجود حياة ذات أصل أرضي هناك اليوم.

نموذج “الفطيرة” كيف تتناثر الحياة في السماء؟

لفهم آلية دخول الصخور الحاملة للميكروبات إلى الغلاف الجوي الكثيف للزهرة، استخدم العلماء ما يعرف بـ“نموذج الفطيرة”.

عند دخول النيزك، يتمدد أفقيا بفعل الضغط الهائل، ثم ينفجر في الهواء، ناشرا محتواه من الخلايا الدقيقة على مساحات واسعة في طبقات السحب العليا، حيث الحرارة والضغط قريبان بشكل مدهش من ظروف الأرض.

وتشير الحسابات إلى احتمال انتقال نحو 100 خلية ميكروبية سنويا إلى الزهرة، ما يعني أن مليارات الخلايا ربما وصلت بالفعل خلال المليار سنة الماضية.

لغز الفوسفين يعيد إشعال الجدل

عاد الاهتمام العلمي بسحب الزهرة بقوة بعد إعلان رصد غاز الفوسفين عام 2020، وهو غاز يُعد على الأرض مؤشراً حيوياً على النشاط الميكروبي.

ورغم الجدل، سلط الاكتشاف الضوء على طبقة ارتفاعها 50 كيلومتراً حيث تتشابه الظروف مع بيئة الأرض.

فإذا ثبت وجود ميكروبات هناك، سيكون السؤال الحاسم هل هي كائنات نشأت على الزهرة، أم “لاجئون بيولوجيون” من الأرض تكيفوا مع بيئة جديدة؟

بعثات فضائية تبحث عن الإجابة

تستعد وكالات الفضاء لإرسال بعثات متخصصة لدراسة غلاف الزهرة الجوي، أبرزها مهمة DAVINCI+ التابعة لـناسا، ومهمة EnVision بقيادة وكالة الفضاء الأوروبية هذه المهام ستحلل تركيبة السحب بحثاً عن دلائل حيوية قاطعة.

تأملات في وحدة الأصل الكوني

قد لا يكون اكتشاف حياة في الزهرة دليلا على وجود “كائنات فضائية”، بل ربما يكون لقاء مؤجلاً مع آثار بيولوجية هاجرت من كوكبنا في عصور سحيقة.