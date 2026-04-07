القمر كما لم تراه من قبل.. "أرتميس 2" تبهر العالم بصور تاريخية من قلب الفضاء

في لحظة توثق فصلا جديدا من تاريخ استكشاف الفضاء، كشفت مهمة أرتميس 2 عن صور غير مسبوقة للقمر والأرض التُقطت من داخل مركبة Orion spacecraft، لتمنح البشرية منظور بصريا لم تشهده منذ نهاية حقبة Apollo program.

الصور التي بثتها وكالة NASA في اليوم الثالث من الرحلة، لم تكن مجرد لقطات فضائية مذهلة، بل شهادة حية على اقتراب الطاقم من إنجاز تاريخي جديد في طريق العودة إلى القمر.

مشهد غير مألوف القمر من زاوية لم يرها البشر

إحدى أكثر الصور إثارة أظهرت القمر كجزء من حوض Orientale Basin، وهي منطقة جيولوجية هائلة يبلغ عرضها نحو 965 كيلومترا، تعد حلقة وصل فريدة بين وجهي القمر القريب والبعيد.

هذه المنطقة لم تُشاهد من قبل بالعين البشرية، واقتصر رصدها سابقا على الأجهزة الروبوتية، ما جعل الصورة حدثا علميا استثنائيا يفتح نافذة جديدة لفهم تضاريس القمر.

من داخل “أوريون” الحياة في الفضاء كما هي

الصور لم تقتصر على المشاهد الخارجية، بل نقلت أيضًا تفاصيل الحياة اليومية لرواد الفضاء داخل الكبسولة.

ولتفادي انعكاس الإضاءة على النوافذ، أُطفئت معظم أنوار المركبة، ما أتاح رؤية أوضح للفضاء الخارجي، وخلق مشاهد مضيئة بلون أخضر خافت أضفى طابعًا سينمائيًا على الصور.

كريستينا كوتش: "هذا ليس القمر الذي نعرفه"

وصفت رائدة الفضاء Christina Koch أولى مشاهد الطاقم للجانب البعيد من القمر بأنها "مذهلة للغاية"، مضيفة:

"ثمة شيء يخبرك أن هذا ليس القمر الذي اعتدت رؤيته من الأرض".

تصريح يعكس حجم الدهشة التي يعيشها الطاقم وهم يشاهدون القمر من منظور لم يتيح للبشر من قبل.

الأرض من بعيد مشهد غاب منذ عصر أبولو

كما التقط الطاقم صورا آسرة للأرض من نوافذ "أوريون"، أظهرت كوكبنا في هيئة هلال مضيء وسط الظلام الكوني.

وهي مشاهد لم تُري منذ أن غادر البشر مدار الأرض خلال مهمات أبولو قبل أكثر من نصف قرن.

هذه الصور أعادت للأذهان واحدة من أشهر اللحظات البصرية في تاريخ الفضاء، ولكن بجودة وتقنيات تصوير حديثة تعكس التقدم الهائل في تكنولوجيا الاستكشاف الفضائي.

كاميرات الألواح الشمسية سيلفي الفضاء

على غرار ما حدث في مهمة Artemis I، زودت أجنحة الألواح الشمسية لمركبة "أوريون" بكاميرات عالية الدقة، قادرة على التقاط صور سيلفي مذهلة تظهر المركبة وخلفها القمر أو الأرض في مشهد بانورامي فريد.

هذه التقنية منحت العالم لقطات بصرية غير تقليدية، جمعت بين الطابع العلمي والجمالي في آن واحد.

منتصف الطريق إلى القمر والاقتراب مستمر

بحسب "ناسا"، تجاوز الطاقم بالفعل منتصف المسافة نحو القمر، ويستعد لتنفيذ التحليق القمري المنتظر، بينما يلاحظ الرواد أن القمر يزداد حجما في نوافذ المركبة مع كل ساعة تمر.

رحلة توصف بأنها عالية المخاطر، لكنها تمثل خطوة أساسية ضمن خطة العودة البشرية المستدامة إلى القمر تمهيدا لمهمات أعمق نحو المريخ.

صور تكتب التاريخ

ما بثته "أرتميس 2" ليس مجرد صور فضائية، بل وثائق تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة استكشاف الإنسان للكون، وتؤكد أن القمر رغم قدم معرفتنا به ما زال قادرا على إدهاشنا عندما نقترب منه أكثر.