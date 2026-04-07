قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أبعد نقطة من الأرض.. أرتميس 2 تلامس حدود القمر وتحطم أرقام أبولو| إيه الحكاية؟

أمينة الدسوقي

في لحظة تسجل بحروف من ذهب في تاريخ استكشاف الفضاء، بلغ طاقم مهمة “أرتميس 2” التابعة لوكالة ناسا أبعد نقطة يصل إليها إنسان عن كوكب الأرض، في إنجاز يعيد البشرية إلى مشارف القمر بعد أكثر من نصف قرن على آخر خطوات بشرية فوق سطحه.

هذه الرحلة تمثل اللحظة الأبرز في عودة ناسا إلى القمر منذ عصر برنامج أبولو في سبعينيات القرن الماضي، لكنها هذه المرة لا تكتفي بتكرار التاريخ، بل تتجاوزه.

 

رقم قياسي يتجاوز “أبولو 13”

تمكن رواد الفضاء الأربعة من تحطيم الرقم القياسي الذي سجلته مهمة “أبولو 13” عام 1970، عندما ابتعد طاقمها لمسافة 400 ألف كيلومتر عن الأرض بسبب عطل كاد أن يكون كارثيا.

أما طاقم "أرتميس 2"، فقد تجاوز هذه المسافة ليصل إلى نحو 252,755 ميلًا، أي بفارق أكثر من 4 آلاف ميل عن الرقم السابق، ليصبحوا رسميًا أبعد بشر في التاريخ عن الأرض.

 

رسالة من الماضي جيم لوفيل يحيي الطاقم

في صباح يومهم السادس داخل كبسولة أوريون، استيقظ الرواد على رسالة مسجلة من رائد الفضاء الراحل جيم لوفيل، أحد أبطال مهمتي أبولو 8 و13 قال لوفيل في رسالته:
“أهلاً بكم في منطقتي القديمة… إنه يوم تاريخي، لا تنسوا الاستمتاع بالمنظر”.

رسالة بدت وكأنها جسر زمني يربط بين جيل أبولو وجيل أرتميس.

 

علماء القمر يراقبون اللحظة التاريخية

في مركز مركز جونسون للفضاء في هيوستن، احتشد أكثر من 20 عالما متخصصا في علوم القمر لمتابعة الملاحظات الحية التي يرسلها الرواد عن سطح القمر أثناء التحليق حوله، في مشهد يعكس القيمة العلمية غير المسبوقة للمهمة.

 

مشهد لا يصدق من نافذة أوريون

رائد الفضاء جيريمي هانسن وصف المشهد عبر الراديو قائلاً: “ما نراه بالعين المجردة يذهل العقل… هذا غير قابل للتصديق”.

ومن المنتظر أن يحلق الطاقم فوق الجانب البعيد من القمر على ارتفاع يقارب 4000 ميل، حيث ستختفي الأرض عن الأنظار، قبل أن تظهر من جديد بحجم كرة سلة في الخلفية البعيدة.

من التحليق إلى الهبوط السباق نحو 2028

تمثل هذه الرحلة التجريبية المأهولة ذروة برنامج برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2028، في سباق علمي واستراتيجي مع الصين.

ولا يقتصر الهدف على الهبوط فقط، بل تأسيس وجود بشري طويل الأمد على القمر، وبناء قاعدة قمرية تكون منصة اختبار للرحلات المستقبلية إلى المريخ.

 

أول بشر حول القمر منذ 1972

آخر مرة دار فيها بشر حول القمر كانت خلال مهمة أبولو الأخيرة عام 1972 واليوم، بعد 56 عاما، تعود البشرية إلى المدار القمري، لكن بتكنولوجيا أكثر تطورا، وكاميرات احترافية ستلتقط صورا علمية نادرة لأشعة الشمس وهي تتسلل عبر حواف القمر.

لحظة تعيد كتابة تاريخ الفضاء

ليست "أرتميس 2" مجرد رحلة فضائية، بل إعلان واضح أن عصر استكشاف القمر قد عاد، وأن ما كان يومًا إنجازا اسطوريا في زمن أبولو، أصبح اليوم خطوة أولى في خطة أكبر لوجود بشري دائم خارج الأرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

