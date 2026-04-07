زاد العزة.. مصر تمد غزة بـ44 ألف سلة غذائية و177 ألف قطعة ملابس شتوية

أفادت القناة الأولى المصرية بأن الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء، من خلال الدفع بكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية ضمن قوافل "زاد العزة".

أرقام كبيرة للمساعدات

وشملت القافلة رقم 172 من "زاد العزة" نحو 44 ألف سلة غذائية، بالإضافة إلى أكثر من 177 ألف قطعة ملابس شتوية، في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف المعاناة عن المتضررين.

استمرار استقبال المصابين

وفي السياق ذاته، يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته في استقبال المصابين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم الطبي والإنساني.