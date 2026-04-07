تأجيل اختبارات المعلمين المتقدمين للترقي لسبب طارئ.. ماذا حدث؟|تفاصيل

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، تأجيل اختبارات المعلمين المتقدمين للبرامج التدريبية اللازمة للترقي المتمثلة في: (التطبيقات التربوية للمعلم المساعد - مهارات القيادة لمديري ووكلاء المدارس - تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية - أساسيات التوجيه الفني )

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن سبب تأجيل اختبارات المعلمين ، هو أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير وضمان كفاءة تشغيل المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين (CPD) بالشكل الأمثل.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن تأجيل اختبارات المعلمين ، المقرر عقدها بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات، سيكون لحين الإنتهاء من أعمال التطوير وضمان كفاءة تشغيل المنصة بالشكل الأمثل.

يأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على تحسين جودة الخدمات المقدمة وحرصا على مصلحة السادة المعلمين

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أنه سيتم موافاة جميع المتقدمين للاختبارات بالمواعيد الجديدة فور الإنتهاء من التحديثات الجاريةوذلك على الرابط الإلكتروني لإستمارة المعلمين على الصفحة الخاصة بكل منهم

وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتم اخطار المعلم المساعد بموعد ومكان الاختبار من خلال الدخول على رابط التطبيق الإلكتروني لإستمارة المعلمين بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد للمعلم وكلمة المرور الخاصة به

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تبدأ اختبارات برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد لمن انهى التدريبات تباعا داخل معمل مقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق المحافظة ، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا ، ويكون الدخول بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به



وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن اتاحة دفع مقابل تكاليف برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بإعتباره أحد شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين ، من خلال منظومة دفع فوري على كود 60031

ويتم إتاحة التدريب الإلكتروني لبرنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بعد 24 ساعة من دفع تكاليف البرنامج من خلال الدخول على رابط المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين بإستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلم و كلمة المرور الخاصة به