انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد الصرف

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات
زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات
محمد غالي

أعلنت الحكومة حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات 2026، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوات دورية لعدد من الفئات، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى الدخل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات وموعد الصرف

ويترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق هذه الزيادات، خاصة بعد الإعلان عن زيادات موجهة لقطاعات حيوية، على رأسها التعليم والقطاع الطبي، ضمن حزمة اجتماعية موسعة تمت الموافقة عليها وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة تنفيذها.

زيادة الحد الادني للاجور -  زيادة المرتبات

رفع الحد الأدنى للأجور

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026، موضحا أن هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، وتتجاوز معدلات التضخم بما يحقق تحسنا فعليا في دخول العاملين.

زيادة الحد الادني للاجور -  زيادة المرتبات

علاوات دورية لتحقيق العدالة الوظيفية

أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير المخاطبين، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

تشمل الحزمة زيادات مخصصة لعدد من القطاعات، حيث يستفيد نحو مليون معلم من زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريا، فيما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على زيادة قدرها 750 جنيها، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.

موعد تطبيق الزيادات الحد الأدنى للأجور

من المقرر بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام المالي الجديد 2026/2027، على أن تظهر الزيادات في مرتبات شهر يوليو 2026.

زيادة الحد الادني للاجور -  زيادة المرتبات

زيادة المعاشات 2026

فيما تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يجري حاليا تحديد النسبة النهائية للزيادة من خلال الدراسات الاكتوارية، تمهيدا للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.

رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى موعد تطبيق الزيادات الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

