مواعيد مضبوطة بدقة.. جدول غلق المحلات خلال أسبوع الأعياد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات والمطاعم بأيام الأعياد، حيث أقرت الحكومة مواعيد لغلق المحال التجارية والمطاعم خلال فترة الأعياد، في إطار تنظيم حركة التسوق والاحتفالات، مع مد ساعات العمل لمدة ساعتين لتصل حتى الساعة 11 مساءً، ضمن خطة زمنية متكاملة وضعتها وزارة التنمية المحلية لمواجهة الزحام خلال موسم الأعياد.

أكدت وزارة التنمية المحلية أن قرار مد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً يطبق خلال عدد من المناسبات، تشمل الجمعة العظيمة 10 أبريل، وعيد القيامة المجيد 12 أبريل، وشم النسيم 13 أبريل، بما يتيح للمواطنين مساحة أكبر للتسوق والتنقل.

تنظيم الحركة ومنع التكدس

يأتي القرار بناءً على توصيات لجنة إدارة الأزمات، بهدف الحد من التكدس المروري والزحام أمام المحال التجارية خلال أوقات الذروة، مع التأكيد على تطبيق القرار على المطاعم والكافيهات أيضا، لضمان انسيابية الحركة وتحقيق الانضباط في الشارع.

التشديد على الالتزام بالمواعيد

دعت الوزارة أصحاب المحال إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية في حال المخالفة، مشيرة إلى تكثيف حملات المتابعة والرقابة خلال هذه الفترة الاستثنائية.

مواعيد الغلق الرسمية خلال أبريل 2026

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنظيم مواعيد غلق المحال خلال الفترة من 4 إلى 13 أبريل 2026، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة، وجاءت كالتالي:

من الجمعة 4 أبريل حتى الأربعاء 8 أبريل: الغلق الساعة 9 مساءً.

الخميس 9 أبريل: الغلق الساعة 10 مساءً.

مواعيد الغلق خلال أعياد المسيحيين

تقرر مد ساعات العمل لتصبح حتى الساعة 11 مساءً، بدءا من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026، استجابة لزيادة الإقبال على التسوق والاحتفال خلال هذه الفترة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

تستمر بعض الأنشطة الحيوية في العمل دون التقيد بالمواعيد المحددة، وتشمل:

محلات البقالة والسوبر ماركت.

المخابز والأفران.

الصيدليات.

المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا.

يأتي هذا التنظيم في إطار تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين خلال الأعياد، والحفاظ على الانضباط العام وترشيد استهلاك الطاقة.