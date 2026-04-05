قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القاهرة يتفقد تطبيق قرار غلق المحال: الانضباط هدفنا | صور

مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمنطقة الكوربة ومصر الجديدة لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.

وأكد محافظ القاهرة استمرار المتابعة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية بما يخدم المواطنين.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتفهمهم بأن القرار يهدف إلى ترشيد الكهرباء وتجاوز أزمة الطاقة العالمية، وتقديرهم للمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جميع الجهود، مضيفًا أن الالتزام بمواعيد الغلق يسهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الطاقة، وهو الهدف القومي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة الحالية.

رافق محافظ القاهرة المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تُغلق في الساعة التاسعة مساءً، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية، حيث تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026.

كما تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد