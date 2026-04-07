محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية تنفيذ غلق المحال

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال العامة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على إحكام منظومة المتابعة الميدانية وضمان الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ القرار ورصد أي مخالفات بشكل فوري، مشيرًا إلى أن المتابعة تتم بشكل لحظي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على انتظام الأنشطة التجارية دون التأثير على احتياجات المواطنين اليومية.

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على استمرار الحملات الميدانية المكثفة، خاصة خلال الفترات الليلية، مع تكثيف التوعية لأصحاب الأنشطة التجارية بمواعيد الغلق الجديدة وأهمية الالتزام بها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بحسم مع أي مخالفات في إطار تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل الأنشطة الحيوية المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية والمنشآت الطبية والمكاتب الإدارية، وذلك وفق الضوابط المقررة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.

وفي السياق ذاته، واصل قيادات المحافظة انتشارهم الميداني تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث قام المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، والأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، بجولات تفقدية بعدد من المراكز والمدن، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

اغلاق محلات تجارية

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمر لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط العام، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأنشطة التجارية بما يضمن الالتزام بالتعليمات وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين واستقرار الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.