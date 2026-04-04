من داخل مركز السيطرة .. محافظ دمياط يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة

فى إطار متابعته اليومية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات فى تمام الساعة التاسعة مساءًا مع مدها لمدة ساعة يومى الخميس والجمعة .

و تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " الموقف بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بالتطبيق التام للقرار وفقًا للآليات المحددة ، كما تابع إجراءات التعامل مع مخالفى القرار بدمياط وكفر البطيخ

وأكد " محافظ دمياط " مجددًا على التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وتحقيق التكاتف ، لتطبيق القرار و ذلك فى إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة والكهرباء، فى ظل الظروف العالمية الراهنة ، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.