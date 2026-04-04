محافظ دمياط يقود حملة لتطبيق قرار غلق المحال العامة برأس البر

قاد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم السبت، حملة ميدانية جاءت للأسبوع الثانى على التوالى لمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات وذلك في التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءً.

تجول " المحافظ " بشارع النيل ، ورافقه الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وذلك للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق

وأكد " محافظ دمياط " على متابعته الدورية لتنفيذ القرار، مؤكدًا على الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، للتعامل الفوري مع أى مخالفات لذلك ، فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.